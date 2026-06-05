Подмосковье представило новое мобильное приложение для дошкольного образования

На Петербургском международном экономическом форуме Московская область представила мобильное приложение «Предшкола». Оно станет помощником в сфере дошкольного образования и планируется к запуску осенью 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приложение поможет избавиться от бумажной работы, звонков и пропущенных сообщений. В нем будет все необходимое: расписание группы, информация о посещении занятий, питании, сне и настроении ребенка, а также диагностика его развития и мониторинг освоения образовательной программы. Кроме того, в приложении можно будет создать цифровое портфолио ребенка.

Приложение облегчит работу воспитателей, сэкономив до 40 минут в день на заполнении планов и табелей вручную. Также оно будет интегрировано с подмосковной системой зачисления в сад, что обеспечит автоматическую передачу данных.