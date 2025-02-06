Подмосковье представило новейшие технологии в газовой отрасли

С 4 по 7 февраля в Подмосковье проходит международная выставка «Aquatherm Moscow-2025». В ее рамках представлено оборудование для отопления, водоснабжения и сантехнических систем. Подмосковье также приняло участие и продемонстрировало новейшие технологии в газовом оборудовании.

Компания «Мособлгаз» участвует в выставке с интерактивным стендом, на котором показывает свою линейку газового оборудования. Специалисты компании рассказывают посетителям о новых технологиях в сфере газовой безопасности и преимуществах представленной продукции. Также на выставке демонстрируют систему контроля загазованности «Безопасный дом».

В выставке принимают участие 83 региона России, а среди спикеров — более 100 экспертов отрасли. Главная цель участия — показать потенциал в газовой промышленности, обменяться опытом и представить разработки на международном уровне.