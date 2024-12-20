Народные промыслы Подмосковья представили на всероссийской выставке «Ладья
Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка — 2024» открылась в «Экспоцентра» в Москве. На ней представили работы подмосковных мастеров.
В выставке приняли участие 16 предприятий Подмосковья и Союз гжельских мастеров, который представил работы 16 авторов.
Гости могут увидеть и приобрести уникальные павловопосадские платки, гжельский и дулевский фарфор, жостовские подносы и многое другое.
За два дня работы выставки стенд региона посетили около 30 тысяч человек.
Мероприятие продлится до 22 декабря.
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