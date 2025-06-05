Подмосковье представило достижения в сфере охраны окружающей среды

Всемирный день окружающей среды отмечают 5 июня. Это отличный повод поразмышлять об уникальном наследии Подмосковья и обратить внимание на природные богатства. В честь праздника Московская область представила достижения в сфере защиты невосполнимых ресурсов региона.

Успехов удалось достичь благодаря жителям и общественным организациям, которые поддерживают экологические проекты. Например, по дегазации на КПО, созданию пунктов раздельного сбора мусора и установке аппаратов для приема вторсырья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Всего за четыре года фандоматы позволили сократить объем вредных выбросов углекислого газа свыше чем на 800 тонн.

В ведомстве призвали жителей региона сортировать отходы и сдавать их на переработку, участвовать в экологических акциях, а также сообщать о загрязнениях окружающей среды в соответствующие органы.