Сегодня 20:55 Подмосковье предоставит скидку при заключении договоров на вывоз ТКО онлайн Фото: Медиасток.рф
В Московской области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагают льготные условия для тех, кто оформляет договор через региональный портал госуслуг. Главное нововведение — это скидка 50% на оплату услуг в первый месяц обслуживания.
Процедура подачи заявки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также стала проще. Теперь не нужно прикладывать документы о внесении контейнерной площадки в реестр, паспорт отходов предоставлять необязательно, а в интерфейсе портала появились удобные подсказки по заполнению.
Получить услугу можно онлайн через портал госуслуг, лично в офисах региональных операторов или через многофункциональные центры.
Напомним, перечень адресов МФЦ, уполномоченных на оказание данной услуги, доступен на официальном сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сегодня 20:55 Подмосковье предоставит скидку при заключении договоров на вывоз ТКО онлайн
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