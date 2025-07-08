Подмосковье предоставит скидку при заключении договоров на вывоз ТКО онлайн

В Московской области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагают льготные условия для тех, кто оформляет договор через региональный портал госуслуг. Главное нововведение — это скидка 50% на оплату услуг в первый месяц обслуживания.

Процедура подачи заявки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также стала проще. Теперь не нужно прикладывать документы о внесении контейнерной площадки в реестр, паспорт отходов предоставлять необязательно, а в интерфейсе портала появились удобные подсказки по заполнению.

Получить услугу можно онлайн через портал госуслуг, лично в офисах региональных операторов или через многофункциональные центры. Напомним, перечень адресов МФЦ, уполномоченных на оказание данной услуги, доступен на официальном сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.