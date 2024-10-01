Подмосковье поучаствует в образовательном молодежном форуме в Самаре 1 октября

Профсоюзные активисты из Московской области примут участие во всероссийском образовательном модуле. Форум пройдет в Самаре с 1 по 2 октября.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, на мероприятие приедут 250 человек из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Для Московской области это хорошая возможность получить полезный опыт, новые методики работы с молодежью и, конечно, идеи. Впереди два дня продуктивной работы, где речь пойдет о конфликтологии, снижении профессионального выгорания, ораторском искусстве и многих других интересных направлениях», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Подмосковья организации профсоюза работников здравоохранения России Виталий Еременко.

Участники выработают предложения по укреплению кадрового потенциала и развития молодежной политики в профсоюзных организациях.

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