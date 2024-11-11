Подмосковье поучаствовало в презентации наццентра «Россия» в «Экспоцентре»

Презентация национального центра «Россия», который станет площадкой для демонстрации достижений страны, прошла 8 ноября на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Мероприятия посетили представители Министерств культуры и благоустройства региона.

«Национальный центр „Россия“ станет ключевой платформой для демонстрации достижений нашей области. Мы уверены, что центр не только укрепит национальную идентичность, но и привлечет внимание к уникальным проектам нашего региона», — отметил, зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С 2025 по 2027 годы там организуют тематические временные экспозиции и различные событийные программы.

По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, международная выставка форум «Россия» показала не только достижения в сфере промышленности и технологий, но и туристический потенциал страны.

«Национальный центр „Россия“ принимает эстафету у международной выставки-форума „Россия“ и предоставляет регионам площадку для демонстрации лучшего, что наработано годами во всех сферах деятельности. И я уверен, что регионы воспользуются этой возможностью, чтобы ярко и убедительно рассказать о себе», — подчеркнул Кузнецов.