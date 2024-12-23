Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев затронул ключевые вопросы в своем сегодняшнем обращении к жителям. За год удалось сделать очень многое, а планы на будущее не менее грандиозные. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высоко оценил работу главы региона.

По его словам, Подмосковье — регион непростой. За всем нужно пристально следить, и у команды губернатора это отлично получается.

«Мне очень нравится, что Андрей Юрьевич с самого начала своей работы на посту губернатора Московской области запустил соревновательный турнир между главами муниципалитетов. Каждый год идет оценка глав территорий, и мы видим, что непростой регион во всех отношениях, постоянно прогрессирует», — сказал Фетисов.

Он отметил, что одним из самых ярких проектов, который традиционно привлекает не только жителей Подмосковья, но и болельщиков из других регионов стал проект «Выходи во двор».

«Андрей Юрьевич поддержал этот проект, и мы каждую субботу выезжаем в разные города Московской области, и там с местными жителями, с мальчишками и девчонками играем в хоккей. Это удивительный проект, который стал возможен поддержке губернатора», — заключил Фетисов.