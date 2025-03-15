Подмосковье поможет восстановить улицы и дороги в ДНР

В этом году в городах ДНР отремонтируют около 200 километров муниципальных дорог силами регионов-шефов. Восстановление улично-дорожной сети запланировали в 11 городах и семи районах.

В числе муниципалитетов — Торез, Снежное, Докучаевск, Макеевка, Енакиево, Ждановка, Кировское и другие города, а также Тельмановский, Амвросиевский, Старобешевский, Володарский, Мангушевский, Новоазовский и Волновахский районы. Об этом сообщает Минтранс ДНР.

С Московской областью чинить дороги будут и другие шефствующие субъекты, включая Москву и Ленинградскую область.