Подмосковье поможет восстановить дома в Советском районе Макеевки | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:59 Подмосковье поможет восстановить дома в Советском районе Макеевки Министерство ЖКХ МО

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Строители из Подмосковья приступили к восстановительным работам в поселке Ханженково-Северное в Советском районе Макеевки. Здесь предстоит отремонтировать после ударов ВСУ 43 жилых дома и три социальных объекта.

В начале марта от массированного удара ВСУ пострадали несколько десятков домов и почти все социальные объекты. Строителям Фонда капитального ремонта Московской области предстоит провести восстановление кровель, замену окон и ремонт входных групп. В социальных объектах нужно сделать полноценный ремонт.

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Восстановление жилья проводится под руководством ППК «Единый заказчик». Координацию работ осуществляют Минстрой России и правительство Московской области. Строительный контроль на объектах ведут эксперты компании «УТНКР».

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