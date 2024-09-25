Подмосковье помогло восстановить школу-интернат № 21 в Мариуполе

Специалисты из Московской области завершили восстановление школы-интерната № 21 в Центральном районе Мариуполя. Она пострадала от боевых действий в 2022 году.

На территории учебного заведения находятся трехэтажный учебный корпус, спальный блок и столовая. В рамках комплексного восстановления отремонтировали конструктивные элементы и кровлю, заменили окна и двери на новые пластиковые, а также обновили системы холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения.

Внутренние помещения общего пользования получили новую отделку. Кроме того, проведена реставрация фасадов учебного и спального корпусов, а прилегающая территория была благоустроена.

После завершения работ школа была оборудована современными классами для обучения, а также уютными помещениями для творчества и развития юных мариупольцев.

Работы организовал Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Осуществляли контроль на всех этапах специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул приоритетность восстановления социальных объектов, таких как школа-интернат № 21 в Мариуполе.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в возрождение города и дать возможность будущему поколению воспитываться в комфортных условиях», — добавил Велиховский.

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