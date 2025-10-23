Подмосковье получит софинансирование на расселение аварийного жилья

Московская область получит софинансирование на расселение аварийных домов. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» регион получит 709,7 миллиона рублей.

Подмосковье стало одним из 12 регионов, которые получат софинансирование на расселение аварийных домов. Благодаря этому новые квартиры получат еще 1,3 тысячи человек. Они переедут из 494 аварийных помещений площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что решение предоставить софинансирование было принято по заявкам, одобренным Фондом развития территорий. В прошлом году по нацпроекту поддержали 80 регионов на сумму около 37 миллиардов рублей, благодаря чего условия жизни улучшили 55 тысяч человек.

Всего в рамках госпрограммы в Московской области планируют расселить 39,7 тысячи жителей.