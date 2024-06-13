Подмосковье получило серебро на международном фестивале по легкой атлетике

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Данил Чечела из Подмосковья завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях Athletics league по легкой атлетике. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Легкоатлет Данил Чечела поднялся на вторую ступень пьедестала в дисциплине «прыжок в длину» среди мужчин. Его результат — семь метров и 51 сантиметр.

Международные соревнования по легкой атлетике прошли 12 июня в Твери. Турнир является пятым этапом «Королевы спорта» и четвертым этапом серии «Высота». Участниками стали 32 сильнейших легкоатлета из разных регионов России и Белоруссии.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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