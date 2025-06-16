Подмосковье получило награду за лучший стенд на международном туристическом форуме

С 10 по 15 июня на территории ВДНХ в Москве состоялся пятый международный туристический форум «Путешествуй!». Подмосковье представило на мероприятии стенд, удостоенный высшей награды в номинации «Лучшее визуальное оформление экспозиции».

Особое внимание на выставке уделили насыщенной культурной программе региона. Летний сезон в Подмосковье традиционно богат событиями: от музыкальных и театральных фестивалей до гастрономических ярмарок и исторических реконструкций, привлекающих как местных жителей, так и туристов.

Отдельную часть экспозиции регион посвятил презентации глэмпингов, предлагающих уникальные условия для отдыха на природе.

Форум, торжественно открывшийся 10 июня при участии заместителя председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрия Чернышенко, стал не только площадкой для профессионального диалога между государством и бизнесом, но и масштабным фестивалем для любителей путешествий.

В течение пяти дней участники могли посетить деловые сессии, конференции, лекции от экспертов, а также насладиться разнообразными культурными мероприятиями.