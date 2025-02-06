Подмосковье получило лекарства на 230 млн рублей по офсетным контрактам

Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ПСК Фарма» в 2024 году поставила в Московскую область более 53 тысяч упаковок препаратов для лечения ревматологических, пульмонологических и эндокринологических заболеваний. Сумма поставок превысила 230 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря офсетному контракту с правительством региона, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

«С компанией „ПСК Фарма“ заключено два офсетных соглашения на общую сумму более пяти миллиардов рублей со встречными инвестиционными обязательствами более миллиарда рублей по каждому из них. Данные контракты являются важной частью стратегии по долгосрочному планированию бесперебойного предоставления населению современных и качественных медикаментов в различных нозологиях, а также по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательской среды в регионе», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Московская область входит в число лидеров среди регионов России по реализации офсетных контрактов в фармацевтической сфере. «ПСК Фарма» ежегодно поставляет в Подмосковье социально значимые медикаменты, развивая производство для отечественного здравоохранения. Генеральный директор компании Евгения Шапиро отметила, что их миссия — улучшать жизнь пациентов. Благодаря долгосрочному планированию Министерства здравоохранения региона, все препараты остаются востребованными.