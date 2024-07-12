Подмосковье получило еще два золота на первенстве России по плаванию

Фото: Всероссийская федерация плавания

Подмосковные спортсмены выиграли еще две золотые медали на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок. Всего в копилке региона пять наград.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием получила Дарья Рогожинова. Ранее она показала лучший результат еще в двух дисциплинах.

Первое место на 100 метрах баттерфляем занял Герман Зажирский. Прежде он получил серебро на 200 метрах этим же стилем.

В соревнованиях приняли участие 920 спортсменов из 60 регионов страны. Они прошли в Обнинске с 8 по 12 июля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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