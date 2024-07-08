Подмосковье получило 6 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Подмосковные спортсмены выиграли шесть наград на летней спартакиаде учащихся России по прыжкам в воду. Они получили золотые медали.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат в нескольких дисциплинах показал Спартак Гаркуша. Золото также выиграл Илья Надеев.

Соревнования прошли с 4 по 7 июля в Пензе, во дворце спорта «Буртасы». В них участвовали 78 человек из 13 регионов страны.

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