Подмосковье получило 6 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду
Подмосковные спортсмены выиграли шесть наград на летней спартакиаде учащихся России по прыжкам в воду. Они получили золотые медали.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат в нескольких дисциплинах показал Спартак Гаркуша. Золото также выиграл Илья Надеев.
Соревнования прошли с 4 по 7 июля в Пензе, во дворце спорта «Буртасы». В них участвовали 78 человек из 13 регионов страны.
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