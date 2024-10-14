Подмосковье получило 5 наград на всероссийской премии «Экспортер года»

Три подмосковные компании вошли в число лучших на Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» и получили пять наград. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня компании, получающие поддержку Подмосковья, экспортируют свою продукцию в более 40 стран мира, а ключевыми рынками являются Белоруссия, Узбекистан и КНР. В этом году в число лучших экспортеров России вошли сразу три компании — это „Мираторг“, „Метиз Производство“ и „Вайлдберриз“», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

При этом «Мираторг» получил сразу три награды — первое место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса, второе в номинации «Новая география» и третье — в номинации «Ответственный экспортер ESG». Компания поставляет свои продукты во многие страны, в том числе в ОАЭ, Иорданию и Египет.

Компания «Метиз Производство» заняла второе место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» среди малого и среднего бизнеса. Предприятие выпускает комплектующие для протезов ног и экспортирует их в Турцию, Бразилию, Китай, Уругвай и другие страны.

Второе место в номинации «Трейдер года» среди крупного бизнеса заняла компания «Вайлдберриз». Ее партнеры находятся в странах СНГ.

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