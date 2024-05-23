Подмосковье получило 5 медалей на первенстве России по фехтованию
Две золотые и три серебряные медали завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по фехтованию среди юниоров. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Два подмосковных коллектива юниорок пробились в финал командных соревнований по фехтованию на рапирах. Сильнее оказалась первая сборная Московской области в составе Арины Вольской, Анны Геращенко, Ксении Глебовой и Ирины Зориной. На счету второй команды региона — серебряные медали турнира. За нее выступали Василиса Бахтиярова, София Дзобаева, Милана Левчук и Стефания Часовникова.
Победителями первенства также стала сборная шпажистов. В финале Михаил Казмин, Максим Потапов, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе одолели сборную Москвы с общим счетом 45-36.
В командных соревнованиях среди юниорок по фехтованию на шпагах команда Московской области заняла второе место, уступив в финале столичным спортсменкам. Честь региона защищали Анастасия Балягина, Анастасия Забелина, Александра Ковтун и Лилана Черчесова.
Анастасия Балягина получила серебряную награду личного зачета.
Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок прошло в Туле. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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