Подмосковье подписало 11 соглашений о сотрудничестве на агропромышленной выставке

С 9 по 12 октября Подмосковье участвует в 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Мероприятие проводят с целью развития деловых связей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковный стенд посетил губернатор Андрей Воробьев. За три дня Московская область подписала соглашения с крупными инвесторами и провела деловые встречи с региональными компаниями. Участники обсудили экспортный потенциал и развитие агросектора до 2030 года.

«В рамках выставки совместно с заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Духиным мы заключили 11 соглашений о реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций 18,6 миллиарда рублей и о сотрудничестве в сфере агрохимического и почвенного обследования земель, развития агарного экспорта и лизинга сельскохозяйственной техники», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Соглашения заключили с такими компаниями, как ООО «Цифровые перспективы», АО «ПРОМ ПРОДУКТ», ООО «Органик» и другими. На встречах обсудили инвестиционные проекты, включая строительство комплекса по производству яиц в Кашире.

Министр Сергей Двойных выступил на панельной дискуссии по экспорту и посетил заседание о будущем агропрома. Подробности о выставке можно найти в Telegram-канале ведомства.

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