Подмосковье поделится опытом на международном форуме «Такси» в Москве

Фото: Минтранс Подмосковья

ХII Международный Евразийский форум «Такси» пройдет 1 и 2 августа в Москве. Представители Минтранса Подмосковья поделятся опытом в вопросах законодательного регулирования таксомоторной отрасли в Московской области.

Как пояснили в ведомстве, всего в программе форума запланировано 13 деловых программ. Главными темами станут вопросы реализации и корректировки закона «О такси», обновление и обслуживание автопарка; повышение эффективности работы; страхование; популяризация деятельности, привлечение кадров и работа с водителями и другие важные темы.

Форум ежегодно собирает более полутора тысячи участников, среди которых представители органов власти, руководители бизнеса и ведущие эксперты индустрии такси, городской мобильности и смежных отраслей, ученые и эксперты.

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