Подмосковье поделится экологическими практиками с регионами | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:15 Подмосковье поделится экологическими практиками с регионами Минэкологии Московской области

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Обновленный нацпроект «Экология» начнет работать в России с 2025 года — изменения обсудили в Минприроды 14 мая. Большое внимание уделят расчистке рек, вторичной переработке и рекультивации объектов накопленного вреда. Своим успешным опытом в этом направлении с регионами поделится Подмосковье.

«В рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ в Подмосковье закрыты все 39 объектов накопленного вреда. У нас хороший опыт в рекультивации таких объектов, и если по началу было трудно, то сейчас работа отлажена, и мы с удовольствием делимся нашим опытом с коллегами из других регионов. В 2023 году в работе было 10 полигонов, на текущий момент их шесть. Нет никаких сомнений, что плановые сроки будут выдержаны», — напомнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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До конца 2030 года в России по указу президента необходимо ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. По сообщению Минприроды, в число лидеров ЦФО по этой работе помимо Подмосковья вошла еще Курская область.

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