Подмосковье поделилось с Запорожской областью опытом цифровизации строительства

Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья провели рабочую встречу с представителями компании «Госстройэкспертиза», которая базируется в Запорожской области. Ее посвятили внедрению цифровых технологий в строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры.

Участники обсудили практику использования современных цифровых решений при реализации инфраструктурных проектов, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, водозаборных узлов, а также сетей водоснабжения и водоотведения.

Особое внимание стороны уделили применению технологий информационного моделирования на этапах проектирования и строительства, использованию цифровых платформ для мониторинга работ и управлению строительными процессами в режиме реального времени.

Кроме того, во время встречи рассмотрели вопросы автоматизации контроля качества строительно-монтажных работ и повышения прозрачности взаимодействия между заказчиками, подрядными организациями и надзорными структурами.

Цифровизация позволяет ускорить обмен данными, повысить эффективность управления проектами и минимизировать риски при реализации крупных инфраструктурных объектов.

По итогам переговоров стороны наметили дальнейшие направления совместной работы.

В частности, речь идет о запуске пилотных проектов по тестированию цифровых инструментов на объектах Запорожской области с использованием опыта Подмосковья, проведении обучающих семинаров и вебинаров для профильных специалистов, а также создании единой цифровой среды для обмена информацией между всеми участниками строительных процессов.