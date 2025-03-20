Подмосковье поделилось с Тулой опытом внедрения ЦУР «Бизнес»

Делегация Мининвеста Московской области во главе с заместителем министра Анатолием Мальцаном посетила Тульскую область. На встрече с представителями регионального правительства и Ситуационного центра губернатора обсудили внедрение Центра управления регионом «Бизнес» — платформы для обработки запросов предпринимателей и инвесторов.

«Механизм сбора и обработки обратной связи впервые был запущен в Московской области в конце 2022 года в виде ЦУР „Бизнес“, в 2023 году практика Подмосковья признана Правительством России успешной и включена в качестве шестого элемента в Региональный инвестиционный стандарт», — прокомментировал Мальцан.

Московская область также рассказала о задачах центра и поделилась результатами, а также предложила помощь в разработке системы и стажировке будущих сотрудников. В Подмосковье ЦУР «Бизнес» принимает обращения предпринимателей по девяти каналам, включая горячую линию, соцсети и инвестиционный портал.

«ЦУР „Бизнес“ — еще один эффективный инструмент для улучшения инвестиционного климата в регионе. Внедрение системы позволит нашим предпринимателям и инвесторам решить вопрос обратной связи власти и бизнеса, обеспечит оперативность их коммуникации», — отметил заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков.

За прошлый год благодаря этой системе удалось сохранить инвестиции на сумму более 97 миллиардов рублей, а экономический эффект от ее работы составил около 3,5 миллиарда рублей.