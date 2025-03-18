Подмосковье поделилось с Тюменью опытом работы скорой помощи

Специалисты из Тюмени приехали в Подмосковье, чтобы обменяться опытом с коллегами. Начальник управления выездными бригадами Дмитрий Тарасов и главный механик транспортного отдела Николай Рожков посетили Единый диспетчерский центр скорой помощи Московской области, транспортную службу, отдел медэвакуации и кабинет комплектации медукладок.

«Обмен опытом между службами скорой помощи разных регионов России имеет огромное значение для повышения качества оказания медицинской помощи и оптимизации работы», — прокомментировал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

По его словам, подобные встречи позволяют не только перенимать лучшие практики и инновационные подходы, но и выявлять объективные проблемы и пути их решения. Напомним, подмосковная скорая работает во всех муниципалитетах региона. В ее составе — 56 подстанций и 90 постов. Каждый день на вызовы выезжают до 600 бригад, а за прошлый год медики выполнили 2,5 миллиона вызовов.