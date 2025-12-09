Подмосковье поделилось с Санкт-Петербургом лучшими практиками стройконтроля

Представители Управления технического надзора капитального ремонта Московской области совершили рабочий визит в Центр энергосбережения Санкт-Петербурга, чтобы обменяться опытом и изучить современные подходы к контролю качества в сфере ЖКХ.

Во время поездки подмосковная делегация осмотрела одну из крупнейших испытательных лабораторий Северо-Запада. Особое внимание привлекли ее возможности: здесь проводят испытания труб диаметром до 1,2 тысячи миллиметров, а также комплексные проверки арматуры по 144 методикам.

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующим их внедрением в Подмосковье», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Коллеги из Санкт-Петербурга рассказали о работе своей системы контроля качества, в том числе о применении СДС «СЕРТЭНЕРГО» и специализированного каталога отечественного оборудования. Представители УТНКР поделились практиками, которые внедряют в Подмосковье. По итогам обсуждения стороны наметили направления, где петербургские решения могут быть адаптированы и использованы в проектах капитального ремонта региона.