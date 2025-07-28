Подмосковье поделилось с Республикой Коми опытом борьбы с борщевиком

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели рабочую встречу с коллегами из Республики Коми. В рамках мероприятия стороны обменялись опытом борьбы с опасным растением — борщевиком Сосновского.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин и заместитель главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Александр Стиславский обсудили контрольные и надзорные мероприятия по борьбе с сорняком.

Делегация посетила Волоколамский округ, где ознакомилась с различными методами обработки территорий — химическими, механическими и комбинированными, включая инновационное применение беспилотных летательных аппаратов.

Борьба с борщевиком в Подмосковье ведется в два этапа. Сначала специалисты обработали 23,6 тысячи гектаров муниципальных земель, полностью выполнив план. Второй этап работ находится в активной фазе, проведено уже около 48% запланированных мероприятий.

Обмен опытом стал важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и поиске наиболее эффективных решений проблемы распространения опасного растения.