Подмосковье поделилось с Липецкой областью опытом цифровизации жилищного надзора

В Подмосковье прошла встреча с делегацией из Липецкой области, посвященная использованию умных автомобилей в городском хозяйстве. В мероприятии приняли участие руководитель Государственной жилищной инспекции Липецкой области Вадим Демихов и его заместитель Андрей Еремин. Они приехали в регион, чтобы перенять опыт Московской области в цифровом контроле за состоянием жилищного фонда.

«У нашего министерства в распоряжении шесть мобильных комплексов — опыт достаточно серьезный. Выработана система построения их маршрутов в соответствии с обратной связью от жителей и налажен процесс вынесения постановлений. Мы всегда „за“ то, чтобы поделиться работающими методиками», — прокомментировал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Он также рассказал о внедрении нейросетей в отраслевой контроль. Специалисты поделились методами управления искусственным интеллектом, правилами построения маршрутов мобильных комплексов и алгоритмами работы с нарушениями.

«Мы рассматриваем возможность приобретения мобильного комплекса и сегодня максимально продуктивно узнали о всех нюансах и тонкостях его работы как в теории, так и на практике. Больше всего заинтересовал процесс обработки нарушений, зафиксированных автомобилем», — подчеркнул Демихов.

Гости смогли лично протестировать умные автомобили — проехать по маршруту и увидеть, как фиксируются нарушения. Представители компании-разработчика объяснили, как обслуживаются машины, какие у них гарантийные обязательства и как можно пройти обучение по использованию системы.