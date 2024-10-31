Подмосковье поделилось с Китаем опытом производства колбас и сыра

Делегация из Китая во главе с представителями партийного комитета Министерства сельского хозяйства КНР посетила два предприятия Подмосковья, специализирующихся на производстве сыровяленых колбас, мясных деликатесов и сыра. Российскую сторону представляли сотрудники Минсельхоза России, Россельхознадзора, Минсельхозпрода и Мининвеста Московской области.
Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Дмитрий Черепнин подчеркнул значимость укрепления двустороннего сотрудничества с китайскими партнерами. На предприятии «СолеРамичи» в Солнечногорске гостям продемонстрировали производство колбас, а на «Истринской сыроварне» — процесс созревания сыра. Завершился визит дегустацией продукции.
Китайская делегация выразила признательность за высокий уровень качества продукции и современные технологии, а также намерение поддерживать сотрудничество в сфере экспорта и агропромышленного комплекса с Подмосковьем.
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