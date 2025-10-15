Подмосковье поделилось с Китаем опытом предотвращения паводков

На площадке Росводресурсов прошла российско-китайская конференция. В рамках мероприятия специалисты из двух стран провели продуктивный обмен опытом в области научных исследований и внедрения наилучших практик в сфере водного хозяйства.

На конференции с докладом о достижениях Московской области выступил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Глава ведомства обратил внимание на несколько значимых проектов, среди которых реализация губернаторской программы «100 прудов и озер». С 2021 года в Подмосковье успешно расчистили 166 водоемов.

Также Мосин подробно остановился на мерах по противодействию незаконному использованию воды, а также рассказал о важности современных технологий и автоматического анализа данных в этой сфере.

Кроме того, министр представил систему паводковой сигнализации, которая обеспечивает непрерывный мониторинг обстановки.

Конференция стала важным шагом в укреплении профессионального диалога между Россией и Китаем в водохозяйственной сфере, открыв новые перспективы для двустороннего сотрудничества.