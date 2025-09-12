Подмосковье поделилось с Китаем опытом обращения с коммунальными отходами

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Встреча руководящего состава транспортно-логистической компании в сфере обращения с отходами на территории Подмосковья с представителями предприятия-лидера по производству коммунальной техники в Китае прошла в Химках. Участники обменялись опытом и обсудили перспективы сотрудничества.

Подмосковные специалисты провели для гостей экскурсию в обособленное подразделение компании и продемонстрировали, как проходит процесс работы на всех этапах.

Делегация из Китая осмотрела кузовной участок, посетила покрасочную камеру, участок, где ремонтируют оборудование, агрегатный цех и центральный склад. Также члены группы заинтересовались особенностями работы на токарно-фрезерном участке.

Стороны обсудили возможность поставки техники и оборудования для вывоза твердых коммунальных отходов в Подмосковье.

Китайские партнеры выразили надежду на плодотворное сотрудничество и поблагодарили коллег за гостеприимство.