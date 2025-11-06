Подмосковье поделилось с Карелией лучшими практиками торгов и медиации

Подмосковье поделилось с Республикой Карелия опытом организации закупочной деятельности и земельно-имущественных торгов. Встреча с коллегами прошла в формате ВКС.

Совещание организовал Комитет по конкурентной политике Московской области при содействии регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Оно являлось продолжением участия в форуме «Карелия 2025».

Ключевой темой встречи стало развитие закупочной деятельности в рамках Федерального закона № 223.

Как отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, регион выступает одним из лидеров в сфере. На ВКС он представил коллегам основные достижения.

Подмосковные специалисты подробно рассказали о централизации закупок и торгов, а также затронули вопросы модернизации конкурентной среды. По Журавлевой, обмен опытом должен принести пользу для развития контрактных систем в субъектах.

Также на обсуждение подняли перспективы внедрения медиации. Этот инструмент используется для досудебного урегулирования споров в корпоративных закупках.

«Развитие межрегиональной коммуникации играет важную роль для совершенствования контрактной системы в целом, а также развития специфических инструментов взаимодействия участников контрактных отношений таких, каким, например, является медиация, становящаяся в последние годы все более востребованным механизмом», — подчеркнула заместитель министра экономического развития Республики Карелия Ольга Бортник.

Стороны договорились о продолжении конструктивного диалога и дальнейшем взаимодействии.