Подмосковье поделилось с ДНР опытом управления госимуществом

Рабочая встреча главы Министерства имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова и исполняющего обязанности руководителя ведомства в Донецкой Народной Республике Александра Дудника состоялась 15 мая. Мероприятие прошло в Доме Правительства региона.

Представители Подмосковья в рамках встречи поделились с гостями из ДНР успешными практиками управления земельными ресурсами и государственным имуществом. Особое внимание уделили системе взаимодействия с муниципалитетами, контролю за предприятиями и цифровизации земельно-имущественных услуг.

«Мы рады таким рабочим встречам с коллегами из других субъектов, потому что на них происходит обмен успешными практиками, и всегда готовы делиться наработками в части управления землей и имуществом, которые показали свою эффективность в нашем регионе», — пояснил Тихон Фирсов.

По итогам переговоров стороны договорились подготовить соглашение о сотрудничестве, которое закрепит партнерство между регионами в сфере земельно-имущественных отношений.