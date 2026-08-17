Подмосковье поделилось с Дагестаном опытом управления строительными процессами

Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерства строительства Дагестана обсудили организацию проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Специалисты провели рабочую встречу.

Участники беседы представили региональные подходы к управлению строительством, цифровые системы контроля и способы межведомственного согласования изменений в проектной документации.

Отдельное внимание уделили сопровождению объектов на всех этапах — от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию.

Подмосковная сторона познакомила коллег с работой проектного офиса при областном Министерстве ЖКХ. Эта структура координирует участников государственных программ, следит за соблюдением сроков и помогает оперативно решать возникающие проблемы.

По словам министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, за последние пять лет в регионе реализовали более 250 мероприятий: построили водозаборные узлы, очистные сооружения и инженерные сети. Работа проектного офиса уже позволила снизить стоимость строительных проектов на 17%, а срок оценки проектно-сметной документации — сократить вдвое.

Делегация Дагестана, в свою очередь, продемонстрировала картографическую систему мониторинга незаконных построек. С ее помощью такие объекты можно фиксировать и отслеживать в наглядном цифровом формате.

По итогам встречи представители двух регионов договорились продолжить сотрудничество и изучить возможности внедрения наиболее эффективных инструментов сопровождения строительства коммунальных объектов.