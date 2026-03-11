Подмосковье поделилось с Белоруссией опытом управления коммунальными сетями

Делегация специалистов жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья во главе с профильным министром Кириллом Григорьевым посетила Минск с рабочей поездкой. В состав группы вошли представители «Мособлводоканала», Люберецкого водоканала, компании «Мособлтепло» и регионального Управления технического надзора капитального ремонта.

На предприятии «Минскводоканал» гостям продемонстрировали, как организована работа в белорусской столице. Специалисты показали городской ЖКХ-центр и единую диспетчерскую службу, а также оборудование, позволяющее обнаруживать скрытые утечки.

Основная цель визита — изучение передовых практик коллег из Белоруссии и обмен опытом в управлении коммунальной инфраструктурой.

Особое внимание уделили системе видеомониторинга за передвижением аварийных бригад и аналитическим инструментам, которые используют данные телеметрии. Примечательно, что в Минске датчиками оснащены все без исключения объекты ЖКХ, что позволяет в режиме онлайн получать информацию об их работе. Протяженность местных сетей вместе с насосными станциями и артезианскими скважинами превышает пять тысяч километров.

Инфраструктурное хозяйство Минска и Московской области во многом схоже — как по устройству сетей, так и по подходам к управлению. Это делает обмен опытом особенно ценным и практичным.

Подмосковных специалистов, в частности, заинтересовала геоинформационная система, разработанная на базе Центра информационных технологий Мингорисполкома. Она позволяет водоканалу в реальном времени отслеживать состояние сетей, быстро реагировать на нештатные ситуации и грамотно планировать ремонт.

В свою очередь, российская делегация поделилась с белорусскими коллегами своими наработками. Поскольку Минск сейчас формирует государственную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения, подмосковный алгоритм составления приоритетного списка объектов, уже доказавший свою эффективность, оказался очень полезен.