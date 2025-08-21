Подмосковье поделилось с Башкортостаном опытом цифровизации жилищного надзора

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковье поделилось опытом цифровизации контроля процесса содержания территорий с делегацией из Башкортостана. Рабочий визит возглавил председатель государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору.

Члены делегации посетили Центр управления регионом, где подробно изучили механизм поступления заявок от жителей, процесс обработки обращений и систему контроля за выполнением работ.

Особое внимание подмосковные специалисты уделили демонстрации мобильных комплексов, которые при помощи искусственного интеллекта выявляют нарушения. Для наглядности в одной из районов провели тест-драйв.

Значительный интерес гостей вызвали алгоритмы идентификации нарушителей во дворах и на детских площадках с помощью камер системы «Безопасный регион».

В рамках двустороннего обмена опытом делегация из Башкортостана представила собственные наработки в сфере цифровых технологий, в частности, электронную систему подготовки к осенне-зимнему периоду.