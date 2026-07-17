Подмосковье поделилось с Амурской областью опытом управления инфраструктурой ЖКХ

Основной темой переговоров стал обмен опытом в сфере управления коммунальной инфраструктурой и создание Научно-технического совета при профильном министерстве Амурской области.

Новый совещательный орган планируют использовать для экспертной оценки инфраструктурных проектов, отбора энергоэффективных и экономически обоснованных решений, а также повышения качества технической документации с учетом климатических и территориальных особенностей региона.

В рамках встречи Подмосковье представило опыт работы Научно-технического совета, который действует при Министерстве ЖКХ с 2013 года.

«Есть понимание, что не всем перспективным компаниям хватает ресурсов для выхода на региональный уровень, поэтому члены НТС предоставляют полное сопровождение: от технической доработки до экономического обоснования. Это дает возможность, в том числе, локальным предприятиям развивать свой технологический потенциал на территории всех муниципалитетов Подмосковья. Любое ценное нововведение может попасть под сопровождение», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Особый интерес у представителей Амурской области вызвали принципы организации работы совета, включая регламент деятельности, состав рабочих групп, формы экспертных заключений и критерии оценки проектов.

По итогам встречи стороны договорились провести онлайн-сессию и обсудить порядок формирования Научно-технического совета, его взаимодействие с муниципалитетами, а также механизмы рассмотрения инициатив и контроля за реализацией принятых решений.