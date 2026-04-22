Подмосковье поделилось с Афганистаном опытом контроля качества продукции АПК

В Раменском приняли гостей из Афганистана. Делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны посетила испытательную лабораторию, которая работает под началом филиала учреждения «ЦОК АПК» по Москве и Московской области.

Зарубежным специалистам показали весь процесс: начиная с того, как образцы попадают в лабораторию, и до момента, когда выносят итоговое заключение об их качестве. Только с начала этого года специалисты успели проверить более шести тысяч образцов.

Спасибо за организацию знакомства с лабораторией, которая отвечает всем требованиям международных стандартов. Мы убедились, что вы ответственно относитесь к работе, которую выполняете. Садразам Османи глава делегации, заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Исламского Эмирата Афганистан

Гостям продемонстрировали ключевые методы, с помощью которых проверяют продукцию АПК. Так, они увидели, как анализируют зерно и семена, определяют их посевные качества и безопасность. Отдельно показали, как исследуют плодоовощную продукцию на остаточное содержание пестицидов с помощью высокоточного оборудования.

Особый интерес вызвала практическая часть. Делегации показали, как зерно разбирают на фракции, познакомили с коллекцией разных зерновых культур и даже с атласом вредителей. Гости также увидели лабораторную выпечку хлеба по ГОСТу. Чтобы оценить свойства будущего хлеба, используют специальный прибор — альвеограф. Кроме того, специалистам рассказали о современных методах анализа, позволяющих точно определить, есть ли в продуктах питания остаточные вещества и в каком количестве. Всего в лаборатории работают около 20 высокоточных хроматографических систем. Также там внедрили и аттестовали методику QuEChERS — современный способ многокомпонентного анализа, который является аналогом международного подхода. Афганская делегация высоко оценила оснащение лаборатории, разнообразие методов и опыт российских коллег.