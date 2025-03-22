Подмосковье поделилось практикой снижения аварийности лифтов в домах

В Подмосковье обсудили вопросы содержания и технического обслуживания лифтов. В рабочем совещании приняли участие представители Госдумы, правительства региона и лифтовых компаний.

«За последние пять лет в стране произошло более 330 несчастных случаев, связанных с плохим обслуживанием лифтового оборудования. Проблема, в числе прочего, заключается в недостаточном профессионализме специализированных организаций. Сегодня на рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым мы предлагаем, во-первых, установить четкие критерии, которым должны соответствовать специализированные компании», — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, в регионе также предлагают учредить типовую форму договора между УК или ТСЖ и обслуживающими лифты организациями. Помимо этого, на встрече рассмотрели идею создания единой диспетчерской службы, которая позволит дистанционно контролировать работу лифтов и оперативно реагировать на обращения жителей. Пилотные проекты уже начали работать в Королеве и Красногорске.

«Бывают ситуации, когда по объективным причинам управляющая организация решает сменить компанию, обслуживающую лифтовое оборудование в МКД. В этой связи необходима предварительная оценка состояния всего оборудования. Для упрощения этой процедуры в планах систематизировать список независимых эксперт-центров, проговорить ценовую политику и выработать единый алгоритм оценки», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

По итогам совещания решили сформировать список организаций, которые будут проверять лифты при смене управляющей компании, подготовить предложения по созданию чат-бота для контроля запасных деталей, а также разработать проект единой диспетчерской службы для мониторинга лифтового оборудования в области.