Подмосковье поделилось опытом цифрового управления ЖКХ с Санкт-Петербургом

Центр содержания территорий Подмосковья принял делегацию Жилищного комитета Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя Андреем Бережным. Коллегам презентовали наработки региона в сфере цифровизации жилищно-коммунального хозяйства, включая использование искусственного интеллекта.

Экскурсию для гостей провели первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Алексей Семенов и руководитель Центра Регина Бурдуковская.

Среди представленных инструментов — чат-бот «ЖКХ-Сканер» для обработки обращений жителей, мобильные камеры на контейнерных площадках, системы автоматизированного сбора данных с общедомовых приборов учета и информационные платформы для мониторинга ситуации в реальном времени.

Регина Бурдуковская отметила, что в летом нагрузка на коммунальную инфраструктуру возрастает, особенно в части вывоза твердых коммунальных отходов. За каждым сотрудником Центра закреплены определенные муниципалитеты, а работа округов оценивается по еженедельным метрикам.

Особое место в мониторинге занимает «ЖКХ-Сканер», который в реальном времени выявляет проблемные адреса в соцсетях и ускоряет передачу задач в аварийные службы. Каждую пятницу на штабе с главами территорий разбираются причины отклонений и принимаются меры для предотвращения роста жалоб.

Специалисты Центра продемонстрировали гостям работу внутренних систем, включая отслеживание работы техники и дворников, использование камер «Безопасный регион» и механизмы обработки обращений. Особый интерес у делегации вызвала система эскалации внештатных ситуаций и алгоритмы действий аварийных бригад.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, принцип работы Центра был заимствован у ЖКХ-Центра, хорошо зарекомендовавшего себя зимой: в каждом блоке есть старший смены, который первым получает сигналы о проблеме.

Программа визита продолжилась знакомством с мобильными комплексами для контроля качества содержания территорий. Завершающей точкой стал выезд в муниципальное бюджетное учреждение Красногорска, где делегации продемонстрировали практическое применение платформы «Яндекс.Вектор» для управления коммунальными процессами.