Подмосковье поделилось опытом цифровизации в строительстве с Татарстаном

Подмосковный Центр содействия строительству стал площадкой для трансляции цифровых решений в регионы России. Сегодня там приняли делегацию из Татарстана, которую возглавил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

Глава подмосковного стройнадзора Артур Гарибян представил коллегам успешные цифровые практики. Среди них — система «АИС ЦСС», которая позволила инвесторам в шесть раз сократить сроки выхода на стройку. Теперь процедуры проводят в специальном веб-сервисе «АИС ЦСС» и в его мобильной версии «Проектум».

Сервис «ВсеСети» помогает быстро согласовывать топопланы с ресурсоснабжающими организациями, сокращая этот этап с года до 14 дней.

Строительство в Подмосковье тоже контролируется онлайн при помощи искусственного интеллекта. Он анализирует видепоток с камер и сообщает о любых отклонениях. А в приложении «Подмосковные стройки» применяются AR-технологии. С их помощью каждый пользователь может узнать тип здания, сроки строительства и процент готовности объекта.