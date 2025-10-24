Подмосковье поделилось опытом развития территорий на международном форуме

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина представила Подмосковье на Форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии. Мероприятие прошло в Алма-Ате.

В своем выступлении она поделилась опытом региона в сфере комплексного развития территорий и формирования современной архитектурной среды.

«Для развития такого сложного и градостроительно активного региона необходимо было выработать правила, которые были бы одинаковыми для всех. Были сформулированы основные принципы градостроительного развития Подмосковья: сбалансированное и устойчивое развитие, социальная ответственность застройщиков, стандарты и высокое качество градостроительной среды», — пояснила Александра Кузьмина.

Она подробно рассказала, как в Подмосковье применяют инструменты комплексного развития территорий. Она также представила региональные подходы к реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на создание комфортных условий для жителей.

Одним из ключевых направлений этой работы стало развитие индивидуального жилищного строительства. Для того чтобы обеспечить единые стандарты качества, Мособлархитектура разрабатывает стандарт ИЖС — документ, который способен выстроить системный подход.

Форум собрал свыше трехсот представителей профессионального сообщества: архитекторов, проектировщиков, строителей, девелоперов, преподавателей профильных вузов и производителей строительных материалов.

В Алма-Ате на одной площадке встретились руководители органов власти и ведущие специалисты Центральной Азии, чтобы обсудить современные градостроительные решения, технологии и тенденции в развитии территорий.

Форум архитекторов и проектировщиков Центральной Азии считается одним из крупнейших профессиональных событий региона.