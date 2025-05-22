Подмосковье поделилось опытом развития сферы ЖКХ с Ассоциацией ЗАТО России

Конференция Ассоциации содействия развитию закрытых административно-территориальных образований состоялась 21 мая при участии членов правительства Московской области. Главной темой стали инновационные подходы к развитию закрытых городов, включая современные решения в сфере ЖКХ, благоустройства и гражданской обороны.

Участники обсудили внедрение цифровых технологий в жилищно-коммунальное хозяйство, поддержку со стороны фонда «Сколково», повышение уровня безопасности и общественного контроля, а также стратегическую роль ЗАТО в развитии страны.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал об успешных региональных практиках, а генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Михаил Чебриков — о цифровизации строительного контроля.

Также состоялась стратегическая сессия, в рамках которой эксперты выработали предложения по инвестициям, экологии, безопасности и созданию комфортной городской среды.

«Трансформация сферы ЖКХ — одно из важнейших направлений развития, обозначенных губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым. Особое значение в этом вопросе придается общественному участию. Президент Владимир Владимирович Путин четко обозначил необходимость усиления общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — обратила внимание министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

Она также отметила, что сотрудничество с общественными организациями и жителями позволяет создавать эффективные решения, учитывающие специфику закрытых территорий.

Конференция стала площадкой для обмена опытом и поиска новых подходов к развитию ЗАТО, направленных на повышение качества жизни в городах.