Форум о работе с неблагополучными семьями прошел в Подмосковье

Подмосковные специалисты по работе с кризисными семьями поделятся опытом с коллегами из других регионов. Они рассказали о том, как в регионе устроена профилактика сиротства, и какую помощь получают дети и родители.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в регионе активно внедрят современные методы работы с кризисными семьями. Эту работу проводят по пилотному проекту, который направлен на повышение устойчивости семей с детьми до четырех лет.

Стажировочную площадку для кураторов окрыли 14 ноября в Егорьевске. Ее посетили представители 21 региона России. Подмосковные специалисты поделились опытом в области выявления, профилактики и устранения неблагополучия в семьях на ранних стадиях.

По словам руководителя службы «Дети в семье» Анны Тихоновой, организация регулярно проводит консультации и оказывает методическую помощь специалистам. Сейчас она взаимодействует более чем с 30 учреждениями, где пребывают дети до четырех лет.

«Особое внимание уделяется поддержке специалистов на супервизорских сессиях. На них мы рассматриваем самые сложные случаи и показываем, как можно реально помочь детям и их семьям», — подчеркнула она.

Анна Тихонова добавила, что в Подмосковье ведут заметную работу по профилактике сиротства и семейного неблагополучия. С момента запуска службы информацию о детях, находящихся в соцучреждениях, ежедневно мониторят. При этом каждый случай рассматривается индивидуально — при необходимости родителям оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также содействие в трудоустройстве.