Подмосковье поделилось опытом по корпоративным закупкам на конференции в Калининграде

Подмосковье представило свой опыт в корпоративных закупках на IV Балтийской межрегиональной конференции: «Тенденции и перспективы развития контрактной системы». Мероприятие прошло 30 и 31 мая в Калининграде.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, в регионе успешно действует единый подход к корпоративным закупкам с помощью цифровизации.

Благодаря «Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области» информацию о заказчиках и обо всех этапах закупки можно отслеживать в режиме реального времени.

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