Подмосковье поделилось опытом по капремонту домов на форуме в Воронеже

Фото: МинЖКХ Московской области

Выездное заседание экспертного совета Ассоциации региональных операторов капитального ремонта прошло в Воронеже. Мероприятие собрало ведущих специалистов отрасли, включая генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова.

Коллеги обсудили текущее положение дел в сфере капремонта и инициативы по изменению федерального законодательства, которые помогут сделать программу более эффективной. Особое внимание уделили вопросам работы с должниками при оплате взносов и замены газового оборудования.

«Такие встречи позволяют нам обмениваться опытом и вырабатывать совместные решения, направленные на улучшение качества капитального ремонта и повышение комфорта для жителей наших регионов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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