Подмосковье поделилось опытом переработки отходов с экологами из Ганы

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологи из Ганы, которые проходят программу повышения квалификации в Российском университете дружбы народов, посетили завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске. Предприятие работает уже почти год.

За это время завод переработал около 600 тысяч тонн отходов в 350 миллионов киловатт-час электроэнергии.

Специалистам из Ганы продемонстрировали передовые технологии, которые используют на предприятии. Позже они смогут применить их на практике на родине.

Представители делегации обратили внимание на автоматизацию завода и профессионализм работников, которые поделились опытом с гостями.

Методы, которые применяют на предприятии, существенно уменьшают экологическую нагрузку на Московскую область.