Подмосковье поделилось опытом переработки отходов с экологами из Ганы
Экологи из Ганы, которые проходят программу повышения квалификации в Российском университете дружбы народов, посетили завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске. Предприятие работает уже почти год.
За это время завод переработал около 600 тысяч тонн отходов в 350 миллионов киловатт-час электроэнергии.
Специалистам из Ганы продемонстрировали передовые технологии, которые используют на предприятии. Позже они смогут применить их на практике на родине.
Представители делегации обратили внимание на автоматизацию завода и профессионализм работников, которые поделились опытом с гостями.
Методы, которые применяют на предприятии, существенно уменьшают экологическую нагрузку на Московскую область.