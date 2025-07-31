Подмосковье поделилось опытом переработки отходов с делегацией из Китая

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Комплекс по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске посетила делегация китайских специалистов. Целью визита стало знакомство с передовыми российскими технологиями.

Иностранные гости в рамках осмотра предприятия особое внимание уделили процессам сортировки вторичного сырья, производства компоста и изготовления альтернативного топлива. В комплексе успешно действует уникальная система, позволяющая разделять более 40 видов полезных фракций — от макулатуры и пластика до металлов и многослойной упаковки.

Половина поступающих отходов получает вторую жизнь: 10-15% превращаются во вторсырье, 30% перерабатываются в технический грунт, а 25% используются для производства топливных гранул.

Материалы направляют на предприятия, где изготавливают стеклянную тару, полимерные изделия, картонно-бумажную продукцию, строительные материалы и прочие полезные изделия.

Представители китайской компании признались, что уровень технологического оснащения подмосковного комплекса и достигнутые показатели переработки произвели на них сильное впечатление.

Визит стал важным шагом в обмене профессиональным опытом между специалистами двух стран.