Подмосковье поделилось опытом переработки отходов на международной выставке

Подмосковье приняло участие в международной выставке по обращению с отходами «ВэйстТэк». На ней обсудили переработку материалов и превращение их в ценные ресурсы.

На выставке обсудят обращение с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами. В ходе первого дня прошла экспертная сессия об экономике замкнутого цикла. Ее посвятили реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».

Замглавы Минэкологии Подмосковья Зарах Варданян поделился опытом региона с коллегами. Он рассказал, что только в 2024 году в Московской области переработали около 40 миллионов кубометров строительного мусора.

«После переработки материалы, которые раньше считались мусором, превращаются в ценные ресурсы, которые работают на развитие Подмосковья. Бетон, древесина и пластик обретают вторую жизнь, снижая нагрузку на окружающую среду», — отметил Захар Варданян.

Эксперты сошлись во мнении, что для развития экономики замкнутого цикла необходимо налаженная коммуникация между государством и предпринимателями.