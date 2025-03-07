Подмосковье поделилось опытом пчеловодства на международном конгрессе

В Подмосковье прошел Международный конгресс «Пчела и человек-2025: Россия и дружественные страны». В нем приняли участие депутаты Госдумы, представители Минсельхоза Московской области, ученые и эксперты из более чем 20 стран, включая Белоруссию, Египет, Сербию и Саудовскую Аравию.

Как сообщили в Минсельхозе региона, за год в Московской области произвели 300 тонн меда, а число пчелиных семей достигло 14 тысяч. Конгресс стал площадкой для обмена опытом. Участники обсудили борьбу с болезнями насекомых, современные технологии в пчеловодстве и перспективы развития отрасли.

Во второй день встречи эксперты, инвесторы и предприниматели собрались в аграрном университете имени Тимирязева, где традиционно обсудили ключевые вопросы пчеловодства.